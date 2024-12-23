Похила Катерина Андреева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Похила Катерина Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 275
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 28
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 40
- Возраст по текущей РС
- 53
- Год рождения вычисленный
- 1742
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 97об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 28
01 | Похилой Михаило Иванов: 41 / 54 | войсковые жители - глава
02 | Похила Катерина Андреева: 40 / 53 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Похилой Афанасий Михаилов: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Похилой Григорий Михаилов: 9 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Похила Агрипина Михаилова: 7 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Похила Евфросиния Михаилова: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Похила Мотрена Михаилова: 1 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Похилой Константин Михаилов: - / 9 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Похила Агрипина Герасимова: - / 24 | войсковые жители - жена Афанасия [3]
10 | Похилой Николай Афанасиев: - / 2 | войсковые жители - сын Афанасия [3]
- Дополнительная информация в записи
- Старинная сей же слободы
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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