Черевата Улияна Якимова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Черевата Улияна Якимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 268
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 27
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 15
- Возраст по текущей РС
- -
- Причина выбытия
- смерть
- Год убытия
- 1786
- Год рождения вычисленный
- 1767
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 97
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 27
01 | Череватой Яким Демьянов: 37 / 50 | войсковые жители - глава
02 | Черевата Евдокия Калинина: 36 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Череватой Михаило Якимов: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Череватой Прокофий Якимов: 1 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Черевата Улияна Якимова: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Черевата Евфимия Якимова: 14 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Черевата Настасия Якимова: 11 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Черевата Улияна Якимова: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Черевата Улияна Якимова: 5 / 18 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Черевата Пелагея Якимова: 3 / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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