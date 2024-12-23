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Скибин Иван Матвеев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Скибин Иван Матвеев
Пол
муж
Номер записи
188
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
21
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
35
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1747
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 93об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 21
01 | Скибин Иван Матвеев: 35 / 48 | войсковые жители - глава
02 | Скибина Саломия Афанасиева: 34 / 47 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Скибин Илия Иванов: 14 / 27 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Скибин Степан Иванов: 12 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Скибин Иван Иванов: 10 / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Скибин Федор Иванов: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Скибин Степан Иванов: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Скибина Наталия Иванова: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Скибина Марья Иванова: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Скибина Акилина Аврамова: - / 26 | войсковые жители - жена Ильи [3]
11 | Скибина Марфа Ильина: - / 6 | войсковые жители - дочь Ильи [3]
12 | Скибина Варвара Федорова: - / 19 | войсковые жители - жена Федора [6]
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Скибин (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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