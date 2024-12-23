Скибина Евфимия Василиева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Скибина Евфимия Василиева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 174
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 19
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Сергея [3]
- Откуда прибыл
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1766
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 92об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 19
01 | Скибин Григорий Матвеев: 44 / 57 | войсковые жители - глава
02 | Скибина Агафия Алексеева: 43 / 56 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Скибин Сергей Григориев: 16 / 29 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Скибина Марья Григориева: 14 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Скибина Евдокия Григориева: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Скибина Евфимия Василиева: - / 29 | войсковые жители - жена Сергея [3]
07 | Скибин Федор Сергеев: - / 7 | войсковые жители - сын Сергея [3]
08 | Скибин Илия Сергеев: - / 1 | войсковые жители - сын Сергея [3]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество в сей же слободе с войсковых жителей
- Комментарий наборщика
- Из анализа РС, девичья фамилия - Николаенко
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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