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Ткач Катерина Григориева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Ткач Катерина Григориева
Пол
жен
Номер записи
148
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
18
Родственная связь
дочь Григория [4]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 91об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 15
01 | Ткач Назар Алексеев: 48 / - | войсковые жители - глава
02 | Ткач Елена Герасимова: 45 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ткач Яков Назариев: 19 / 32 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ткач Григорий Назариев: 18 / 31 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Ткач Иван Назариев: 17 / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Ткач Настасия Назариева: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Ткач Анна Иванова: 20 / - | войсковые жители - жена Якова [3]
08 | Ткач Марья Иванова: - / 31 | войсковые жители - жена Якова вторая [3]
09 | Ткач Степан Яковлев: 1 / - | войсковые жители - сын Якова [3]
10 | Евдокия: - / 15 | войсковые жители - дочь Якова приемушная [3]
11 | Ткач Димид Яковлев: - / 12 | войсковые жители - сын Якова [3]
12 | Ткач Павел Яковлев: - / 10 | войсковые жители - сын Якова [3]
13 | Ткач Настасия Карпова: 17 / - | войсковые жители - жена Григория [4]
14 | Ткач Феодосия Кузмина: - / 30 | войсковые жители - жена Григория вторая [4]
15 | Ткач Максим Григориев: - / 6 | войсковые жители - сын Григория [4]
16 | Ткач Василий Григориев: - / 2 месяца | войсковые жители - сын Григория [4]
17 | Ткач Евфросиния Григориева: - / 10 | войсковые жители - дочь Григория [4]
18 | Ткач Катерина Григориева: - / 5 | войсковые жители - дочь Григория [4]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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