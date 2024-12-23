Корсунов Емелиян Василиев
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Корсунов Емелиян Василиев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 118
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 90
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 14
01 | Корсунов Василий Иванов: 39 / 52 | войсковые жители - глава
02 | Корсунова Феврония Игнатова: 38 / 51 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Корсунов Максим Василиев: 16 / 29 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Корсунов Емелиян Василиев: 10 / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Корсунов Трофим Василиев: 3 месяца / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Корсунова Настасия Василиева: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Корсунова Наталия Василиева: 9 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Корсунова София Василиева: 7 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Корсунова Анна Василиева: 6 / 19 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Корсунова Елена Василиева: 4 / 17 | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Корсунова Евфросиния Василиева: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
12 | Корсунова Анна Федорова: 15 / 28 | войсковые жители - жена Максима [3]
13 | Корсунов Василий Максимов: - / 2 | войсковые жители - сын Максима [3]
14 | Корсунова Агафия Максимова: - / 4 | войсковые жители - дочь Максима [3]
15 | Корсунова Евдокия Моисеева: - / 22 | войсковые жители - жена Емелияна [4]
16 | Корсунов Федор Емелиянов: - / 1 | войсковые жители - сын Емелияна [4]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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