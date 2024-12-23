Салогуб Тетияна Терентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалогуб Тетияна Терентиева

Салогуб Тетияна Терентиева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Салогуб Тетияна Терентиева
Пол
жен
Номер записи
96
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Лаврентия [3]
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1765
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 89об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 11
01 | Салогуб Петр Василиев: 66 / - | войсковые жители - глава
02 | Салогуб Евдокия Максимова: 65 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Салогуб Лаврентий Петров: 16 / 29 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Салогуб Евдокия Петрова: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Салогуб Тетияна Терентиева: 17 / 30 | войсковые жители - жена Лаврентия [3]
06 | Салогуб Михаило Лаврентиев: - / 2 | войсковые жители - сын Лаврентия [3]
07 | Салогуб Марфа Лаврентиева: - / 4 | войсковые жители - дочь Лаврентия [3]
08 | Салогуб Евфросиния Лаврентиева: - / 4 месяца | войсковые жители - дочь Лаврентия [3]
Дополнительная информация в записи
Старинная сей же слободы
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.