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Салогуб Евдокия Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Салогуб Евдокия Петрова
Пол
жен
Номер записи
95
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 89
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 11
01 | Салогуб Петр Василиев: 66 / - | войсковые жители - глава
02 | Салогуб Евдокия Максимова: 65 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Салогуб Лаврентий Петров: 16 / 29 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Салогуб Евдокия Петрова: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Салогуб Тетияна Терентиева: 17 / 30 | войсковые жители - жена Лаврентия [3]
06 | Салогуб Михаило Лаврентиев: - / 2 | войсковые жители - сын Лаврентия [3]
07 | Салогуб Марфа Лаврентиева: - / 4 | войсковые жители - дочь Лаврентия [3]
08 | Салогуб Евфросиния Лаврентиева: - / 4 месяца | войсковые жители - дочь Лаврентия [3]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество сей же слободы за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная фамилия после замужества - Омелченко (не указано, откуда взята замуж)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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