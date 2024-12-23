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Рябоштанов Евфим Анисимов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Рябоштанов Евфим Анисимов
Пол
муж
Номер записи
85
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
29
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1753
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 88об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 9
01 | Рябоштанов Евфим Анисимов: 29 / 42 | войсковые жители - глава
02 | Рябоштанова Марья Степанова: 28 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Рябоштанова Васса Матвеева: - / 39 | войсковые жители - жена главы вторая [1]
04 | Рябоштанова Агрипина Евфимова: 7 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Рябоштанова Анна Евфимова: 1 месяц / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Рябоштанова Марфа Евфимова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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