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Панамарев Иван Василиев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Панамарев Иван Василиев
Пол
муж
Номер записи
81
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1758
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 88об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 8
01 | Панамарев Иван Василиев: 24 / 37 | войсковые жители - глава
02 | Панамарева Ирина Гаврилова: 25 / 38 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Панамарева Тетияна Иванова: 2 / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Панамарев Савва Иванов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
Комментарий наборщика
В оригинальном документе - Панамарев, в копии (ГАВО, И261-1-813) - Понамарев Современная версия фамилии - Пономарев (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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