Мащенко Агафия Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Мащенко Агафия Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 58
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 5
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 9
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- выдана замуж
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 87об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 5
01 | Мащенко Иван Федоров: 26 / - | войсковые жители - глава
02 | Мащенко Евфимия Игнатова: 26 / 39 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Мащенко Данило Иванов: 5 / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Мащенко Яким Иванов: 4 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Мащенко Евдоким Иванов: 1 / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Мащенко Агафия Иванова: 9 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Мащенко Евдокия Иванова: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Мащенко Прокофий Иванов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Мащенко Катерина Иванова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Выдана в замужество сей же слободы за войскового жителя
- Комментарий наборщика
- Из анализа РС, вероятная фамилия после замужества - Вакуленко (отличается год рождения)
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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