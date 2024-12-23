Похила Пелагея Куприянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПохила Пелагея Куприянова

Похила Пелагея Куприянова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Похила Пелагея Куприянова
Пол
жен
Номер записи
48
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1760
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 87
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 4
01 | Похилой Никита Василиев: 21 / 34 | войсковые жители - глава
02 | Похила Пелагея Куприянова: 22 / 35 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Похилой Захарий Никитин: - / 9 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Похилой Иван Никитин: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Похила Анна Никитина: - / 4 месяца | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Похила Ксения Василиева: 13 / - | войсковые жители - сестра главы [1]
Дополнительная информация в записи
Старинная сей же слободы
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.