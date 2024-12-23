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Мащенко Анна Маркова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Мащенко Анна Маркова
Пол
жен
Номер записи
43
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
жена Павла [4]
Откуда прибыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 87
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 3
01 | Мащенко Петр Федоров: 38 / 51 | войсковые жители - глава
02 | Мащенко Ирина Петрова: 37 / 50 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Мащенко Савва Петров: 14 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Мащенко Павел Петров: 11 / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Мащенко Нифонт Петров: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Мащенко Христина Петрова: 16 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Мащенко Наталия Петрова: полугоду / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Мащенко Евфим Петров: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Мащенко Евдокия Петрова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Мащенко Ксения Василиева: - / 26 | войсковые жители - жена Саввы [3]
11 | Мащенко Александр Саввин: - / 9 | войсковые жители - сын Саввы [3]
12 | Мащенко Андрей Саввин: - / 6 | войсковые жители - сын Саввы [3]
13 | Мащенко Анна Маркова: - / 25 | войсковые жители - жена Павла [4]
14 | Мащенко Павел Павлов: - / 3 | войсковые жители - сын Павла [4]
15 | Мащенко Феодосия Сидорова: - / 21 | войсковые жители - жена Нифонта [5]
16 | Мащенко Агрипина Нифонтова: - / 5 месяцев | войсковые жители - дочь Нифонта [5]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в сей же слободе с войсковых жителей
Комментарий наборщика
Из анализа РС, девичья фамилия - Ткач
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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