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Марья Никитина

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Марья Никитина
Пол
жен
Номер записи
18
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
3
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1822
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 123
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 3
01 | Герасим Венедиктов: 34 / 41 | крестьянин - глава
02 | Александр Герасимов: 1 / - | крестьянин - сын главы [1]
03 | Федор Герасимов: - / 2 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Марья Никитина: - / 36 | крестьянка - жена главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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