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Герасим Венедиктов

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Герасим Венедиктов
Пол
муж
Номер записи
15
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
3
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
34
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1817
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 123
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 3
01 | Герасим Венедиктов: 34 / 41 | крестьянин - глава
02 | Александр Герасимов: 1 / - | крестьянин - сын главы [1]
03 | Федор Герасимов: - / 2 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Марья Никитина: - / 36 | крестьянка - жена главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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