Герасим Венедиктов
Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
- ФИО
- Герасим Венедиктов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 15
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 3
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 34
- Возраст по текущей РС
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1817
- Губерния
- Калужская
- Уезд
- Перемышльский
- Место
- д. Слободка
- Место события
- д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 123
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 3
01 | Герасим Венедиктов: 34 / 41 | крестьянин - глава
02 | Александр Герасимов: 1 / - | крестьянин - сын главы [1]
03 | Федор Герасимов: - / 2 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Марья Никитина: - / 36 | крестьянка - жена главы [1]
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- Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем
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