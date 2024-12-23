Пелагея Демидова
Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
- ФИО
- Пелагея Демидова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 14
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 2
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сестра главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1846
- Губерния
- Калужская
- Уезд
- Перемышльский
- Место
- д. Слободка
- Место события
- д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 123
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 2
01 | Николай Демидов: 13 / 20 | крестьянин - глава
02 | Матвей Демидов: 10 / 17 | крестьянин - брат главы [1]
03 | Федор Демидов: 8 / 15 | крестьянин - брат главы [1]
04 | Варвара Козьмина: - / 54 | крестьянка - мать главы [1]
05 | Пелагея Демидова: - / 12 | крестьянка - сестра главы [1]
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- Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем
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