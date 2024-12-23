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Варвара Козьмина

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Варвара Козьмина
Пол
жен
Номер записи
13
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
2
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
мать главы [1]
Возраст по текущей РС
54
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 123
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 2
01 | Николай Демидов: 13 / 20 | крестьянин - глава
02 | Матвей Демидов: 10 / 17 | крестьянин - брат главы [1]
03 | Федор Демидов: 8 / 15 | крестьянин - брат главы [1]
04 | Варвара Козьмина: - / 54 | крестьянка - мать главы [1]
05 | Пелагея Демидова: - / 12 | крестьянка - сестра главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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