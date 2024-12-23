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Матвей Демидов

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Матвей Демидов
Пол
муж
Номер записи
11
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
2
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
брат главы [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1841
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 123
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 2
01 | Николай Демидов: 13 / 20 | крестьянин - глава
02 | Матвей Демидов: 10 / 17 | крестьянин - брат главы [1]
03 | Федор Демидов: 8 / 15 | крестьянин - брат главы [1]
04 | Варвара Козьмина: - / 54 | крестьянка - мать главы [1]
05 | Пелагея Демидова: - / 12 | крестьянка - сестра главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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