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Михаила Сергеев

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Михаила Сергеев
Пол
муж
Номер записи
3
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Сергея [2]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1854
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 122
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 1
01 | Никита Семенов: 47 / 54 | крестьянин - глава
02 | Сергей Никитин: 19 / - | крестьянин - сын главы [1]
03 | Михаила Сергеев: - / 4 | крестьянин - сын Сергея [2]
04 | Иван Никитин: 17 / - | крестьянин - сын главы [1]
05 | Тимофей Никитин: 13 / 20 | крестьянин - сын главы [1]
06 | Иван Никитин: 10 / 17 | крестьянин - сын главы [1]
07 | Петр Семенов: 31 / 38 | крестьянин - брат главы [1]
08 | Фома Петрова: - / 6 | крестьянин - сын Петра [7]
09 | Екатерина Павлова: - / 26 | крестьянка - жена Петра [7]
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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