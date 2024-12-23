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Сергей Никитин

Из справочника
Ревизская сказка д.Слободка, Перемышльский уезд за 1858 год
ФИО
Сергей Никитин
Пол
муж
Номер записи
2
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
19
Причина выбытия
умер
Год убытия
1852
Год рождения вычисленный
1831
Год смерти
1852
Губерния
Калужская
Уезд
Перемышльский
Место
д. Слободка
Место события
д. Слободка, Полянская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАКО (Калуга): ф.86, оп.3, д.512, лист: 122
Полная запись РС
Наименование: Ревизская сказка по Перемышльскому уезду за 1858 год
Населённый пункт: д. Слободка
сословие: гос. Крестьяне
Номер двора / семьи: 1
01 | Никита Семенов: 47 / 54 | крестьянин - глава
02 | Сергей Никитин: 19 / - | крестьянин - сын главы [1]
03 | Михаила Сергеев: - / 4 | крестьянин - сын Сергея [2]
04 | Иван Никитин: 17 / - | крестьянин - сын главы [1]
05 | Тимофей Никитин: 13 / 20 | крестьянин - сын главы [1]
06 | Иван Никитин: 10 / 17 | крестьянин - сын главы [1]
07 | Петр Семенов: 31 / 38 | крестьянин - брат главы [1]
08 | Фома Петрова: - / 6 | крестьянин - сын Петра [7]
09 | Екатерина Павлова: - / 26 | крестьянка - жена Петра [7]
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Источник
Индексация данных проведена Поповым Александром Андреевичем

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