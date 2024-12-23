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Плотников Яков Николаев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Плотников Яков Николаев
Пол
муж
Номер записи
13
Сословие
Дворовые
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
8
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
1
Причина выбытия
умер
Год убытия
1855
Год рождения вычисленный
1849
Год смерти
1855
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 710 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 3
01 | Плотников Николай Егоров: 24 / 31 | Дворовые - Глава
02 | Плотников Яков Николаев: 1 / - | Дворовые - Сын главы [1]
03 | Плотников Алексей Николаев: - / 2 | Дворовые - Сын главы [1]
04 | Плотникова Дарья Павлова: - / 31 | Дворовые - Жена главы [1]
05 | Плотникова Евдокия Николаева: - / 11 | Дворовые - Дочь главы [1]
06 | Плотникова Катерина Николаева: - / 3 | Дворовые - Дочь главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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