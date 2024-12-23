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Плотникова Марья Михайлова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Плотникова Марья Михайлова
Пол
жен
Номер записи
11
Сословие
Дворовые
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
7
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Дочь главы [1]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1854
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 711
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 2
01 | Плотников Михайла Егоров: 29 / 37 | Дворовые - Глава
02 | Плотников Григорий Михайлов: 6 / 14 | Дворовые - Сын главы [1]
03 | Плотникова Наталья Федорова: - / 34 | Дворовые - Жена главы [1]
04 | Плотникова Наталья Михайлова: - / 7 | Дворовые - Дочь главы [1]
05 | Плотникова Марья Михайлова: - / 4 | Дворовые - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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