Плотникова Евдокия Егорова
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Плотникова Евдокия Егорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 6
- Сословие
- Дворовые
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 6
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1838
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 711
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 1
01 | Плотников Егор Федоров: 56 / 64 | Дворовые - Глава
02 | Плотников Степан Егоров: 19 / 27 | Дворовые - Сын главы [1]
03 | Плотников Никанор Егоров: 16 / 24 | Дворовые - Сын главы [1]
04 | Плотникова Катерина Козьмина: - / 64 | Дворовые - Жена главы [1]
05 | Плотникова Прасковья Егорова: - / 34 | Дворовые - Дочь главы [1]
06 | Плотникова Евдокия Егорова: - / 20 | Дворовые - Дочь главы [1]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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