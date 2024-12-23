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Плотников Егор Федоров

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Плотников Егор Федоров
Пол
муж
Номер записи
1
Сословие
Дворовые
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
6
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
56
Возраст по текущей РС
64
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 710 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 1
01 | Плотников Егор Федоров: 56 / 64 | Дворовые - Глава
02 | Плотников Степан Егоров: 19 / 27 | Дворовые - Сын главы [1]
03 | Плотников Никанор Егоров: 16 / 24 | Дворовые - Сын главы [1]
04 | Плотникова Катерина Козьмина: - / 64 | Дворовые - Жена главы [1]
05 | Плотникова Прасковья Егорова: - / 34 | Дворовые - Дочь главы [1]
06 | Плотникова Евдокия Егорова: - / 20 | Дворовые - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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