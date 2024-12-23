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Кобызев Иван Тихонович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Кобызев Иван Тихонович
Пол
муж
Номер записи
12
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
59
Возраст по текущей РС
63
Год рождения вычисленный
1753
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 620
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 2
01 | Кобызев Иван Тихонович: 59 / 63 | однодворец - глава семьи
02 | Кобызев Родион Иванович: 41 / 45 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Кобызев Харитон Иванович: 33 / 37 | однодворец - сын Ивана [1]
04 | Кобызев Тимофей Иванович: 26 / 30 | однодворец - сын Ивана [1]
05 | Кобызев Егор Родионович: 7 / 11 | однодворец - сын Родиона [2]
06 | Кобызев Петр Харитонович: 10 / 14 | однодворец - сын Харитона [3]
07 | Кобызева Марья: - / 64 | однодворка - жена Ивана [1]
08 | Кобызева Домна: - / 41 | однодворка - жена Родиона [2]
09 | Кобызева Ксения Родионовна: - / 8 | однодворка - дочь Родиона [2]
10 | Кобызева Прасковья: - / 43 | однодворка - жена Харитона [3]
11 | Кобызева Анна Харитоновна: - / 17 | однодворка - дочь Харитона [3]
12 | Кобызева Ульяна Харитоновна: - / 5 | однодворка - дочь Харитона [3]
13 | Кобызева Ирина: - / 33 | однодворка - жена Тимофея [4]
14 | Кобызева Ксения Тимофеевна: - / 12 | однодворка - дочь Тимофея [4]
15 | Кобызева Агафья Тимофеевна: - / 5 | однодворка - дочь Тимофея [4]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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