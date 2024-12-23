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Кобызев Иван Моисеевич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Кобызев Иван Моисеевич
Пол
муж
Номер записи
2
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Моисея [1]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 620
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 1
01 | Кобызев Моисей Григорьевич: 41 / - | однодворец - глава семьи
02 | Кобызев Иван Моисеевич: 15 / 19 | однодворец - сын Моисея [1]
03 | Кобызев Пантелей Иванович: - / 1 | однодворец - сын Ивана [2]
04 | Кобызев Савелий Федосеевич: 27 / 31 | однодворец - племянник Моисея [1]
05 | Кобызев Севостьян Федосеевич: 16 / 20 | однодворец - племянник Моисея [1]
06 | Кобызева Настасья: - / 44 | однодворка - жена Моисея [1]
07 | Кобызева Агафья: - / 54 | солдатка - невестка Моисея [1]
08 | Кобызева Ефимия: - / 32 | однодворка - жена Савелия [4]
09 | Кобызева Марина Савельевна: - / 8 | однодворка - дочь Савелия [4]
10 | Кобызева Стефанида: - / 25 | однодворка - жена Севостьяна [5]
11 | Кобызева Настасья: - / 21 | однодворка - жена Ивана [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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