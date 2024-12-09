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Александр Вонифантиев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Александр Вонифантиев
Пол
муж
Номер записи
17
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1834
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын 2-ой жены [1]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1833
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 958об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 2
01 | Вонифантий Никитин: 43 / 61 | крестьянин - глава
02 | Григорий Вонифантиев: 16 / 34 | крестьянин - сын 1-ой жены [1]
03 | Ефрем Вонифантиев: 10 / - | крестьянин - сын 1-ой жены [1]
04 | Стефан Вонифантиев: 4 / 22 | крестьянин - сын 1-ой жены [1]
05 | Тит Степанов: - / 0 | крестьянский сын - сын [4]
06 | Харлам Вонифантиев: - / 10 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [1]
07 | Савелей Вонифантиев: - / 7 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [1]
08 | Александр Вонифантиев: - / 1 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [1]
09 | Василина: - / 34 | крестьянка - 2-ая жена [1]
10 | Катерина Вонифантиева: - / 13 | крестьянская дочь - дочь [1]
11 | Соломанида Вонифантиева: - / 5 | крестьянская дочь - дочь [1]
12 | Мавра Вонифантиева: - / 3 | крестьянская дочь - дочь [1]
13 | Марфа: - / 37 | крестьянка - жена [2]
14 | Елена Григорьева: - / 9 | крестьянская дочь - дочь [2]
15 | Фисна Григорьева: - / 5 | крестьянская дочь - дочь [2]
16 | Акулина: - / 22 | крестьянка - жена [4]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1833 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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