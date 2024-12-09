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Ефрем Вонифантиев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Ефрем Вонифантиев
Пол
муж
Номер записи
12
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын 1-ой жены [1]
Возраст по прошлой РС
10
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1827
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 958об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 2
01 | Вонифантий Никитин: 43 / 61 | крестьянин - глава
02 | Григорий Вонифантиев: 16 / 34 | крестьянин - сын 1-ой жены [1]
03 | Ефрем Вонифантиев: 10 / - | крестьянин - сын 1-ой жены [1]
04 | Стефан Вонифантиев: 4 / 22 | крестьянин - сын 1-ой жены [1]
05 | Тит Степанов: - / 0 | крестьянский сын - сын [4]
06 | Харлам Вонифантиев: - / 10 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [1]
07 | Савелей Вонифантиев: - / 7 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [1]
08 | Александр Вонифантиев: - / 1 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [1]
09 | Василина: - / 34 | крестьянка - 2-ая жена [1]
10 | Катерина Вонифантиева: - / 13 | крестьянская дочь - дочь [1]
11 | Соломанида Вонифантиева: - / 5 | крестьянская дочь - дочь [1]
12 | Мавра Вонифантиева: - / 3 | крестьянская дочь - дочь [1]
13 | Марфа: - / 37 | крестьянка - жена [2]
14 | Елена Григорьева: - / 9 | крестьянская дочь - дочь [2]
15 | Фисна Григорьева: - / 5 | крестьянская дочь - дочь [2]
16 | Акулина: - / 22 | крестьянка - жена [4]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1806 ст.

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