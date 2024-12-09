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Мирон Евмениев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Мирон Евмениев
Пол
муж
Номер записи
5
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1834
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын 2-ой жены [2]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1831
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 958об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 1
01 | Евмений Никитин: 47 / 65 | крестьянин - глава
02 | Евмений Евмениев: 23 / 41 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Алексей Евмениев: 1 / - | крестьянский сын - сын 1-ой жены [2]
04 | Никон Евмениев: - / 5 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [2]
05 | Мирон Евмениев: - / 3 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [2]
06 | Мартемьян Евмениев: 22 / 40 | крестьянин - сын [1]
07 | Афимья: - / 80 | крестьянка - жена [1]
08 | Маремьяна: - / 25 | крестьянка - 2-ая жена [2]
09 | Ульяна: - / 48 | крестьянка - жена [8]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1831 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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