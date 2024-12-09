Никон Евмениев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Никон Евмениев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 4
- Сословие
- крестьянский сын
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын 2-ой жены [2]
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 958об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 1
01 | Евмений Никитин: 47 / 65 | крестьянин - глава
02 | Евмений Евмениев: 23 / 41 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Алексей Евмениев: 1 / - | крестьянский сын - сын 1-ой жены [2]
04 | Никон Евмениев: - / 5 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [2]
05 | Мирон Евмениев: - / 3 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [2]
06 | Мартемьян Евмениев: 22 / 40 | крестьянин - сын [1]
07 | Афимья: - / 80 | крестьянка - жена [1]
08 | Маремьяна: - / 25 | крестьянка - 2-ая жена [2]
09 | Ульяна: - / 48 | крестьянка - жена [8]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1829 ст.
- Место рождения
- д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния
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