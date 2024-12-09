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Алексей Евмениев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Алексей Евмениев
Пол
муж
Номер записи
3
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1834
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын 1-ой жены [2]
Возраст по прошлой РС
1
Причина выбытия
умер
Год убытия
1818
Год рождения вычисленный
1815
Год смерти
1818
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 958об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 1
01 | Евмений Никитин: 47 / 65 | крестьянин - глава
02 | Евмений Евмениев: 23 / 41 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Алексей Евмениев: 1 / - | крестьянский сын - сын 1-ой жены [2]
04 | Никон Евмениев: - / 5 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [2]
05 | Мирон Евмениев: - / 3 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [2]
06 | Мартемьян Евмениев: 22 / 40 | крестьянин - сын [1]
07 | Афимья: - / 80 | крестьянка - жена [1]
08 | Маремьяна: - / 25 | крестьянка - 2-ая жена [2]
09 | Ульяна: - / 48 | крестьянка - жена [8]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1815 ст.
Дата смерти
Вычислено 1818 ст.

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