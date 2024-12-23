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Кочегаров Иван Дмитриевич

Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
ФИО
Кочегаров Иван Дмитриевич
Пол
муж
Номер записи
77
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Дмитрия Андреевича [1]
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Тобольская
Уезд
Ишимский
Место
д. Плешково
Место события
д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
Архивный код
ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 36
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 10
01 | Кочегаров Дмитрий Андреевич: 57 / 61 | крестьянин - глава
02 | Кочегаров Иван Дмитриевич: 22 / 26 | крестьянин - сын Дмитрия Андреевича [1]
03 | Кочегаров Степан Дмитриевич: 18 / 22 | крестьянин - сын Дмитрия Андреевича [1]
04 | Кочегарова Пелагея: - / 60 | крестьянка - жена Дмитрия Андреевича [1]
05 | Кочегарова Афимья Дмитриевна: - / 43 | крестьянка - дочь Дмитрия Андреевича [1]
06 | Кочегарова Марина Дмитриевна: - / 33 | крестьянка - дочь Дмитрия Андреевича [1]
07 | Кочегарова Марья: - / 25 | крестьянка - жена Ивана Дмитриевича [2]
08 | Кочегарова Дарья Ивановна: - / 1,5 | крестьянка - дочь Ивана Дмитриевича [2]
09 | Кочегарова Василиса Ивановна: - / 0,5 | крестьянка - дочь Ивана Дмитриевича [2]
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Индексация данных проведена Антоном Кипреевым

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