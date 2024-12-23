Паршакова Авдотья Федоровна
Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Паршакова Авдотья Федоровна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 31
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- внучка Гаврилы Епифановича [1]
- Возраст по текущей РС
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1799
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Ишимский
- Место
- д. Плешково
- Место события
- д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 34
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 3
01 | Бачанцев Гаврило Епифанович: 71 / 75 | крестьянин - глава
02 | Бачанцев Степан Гаврилович: 29,5 / 33,5 | крестьянин - сын Гаврилы Епифановича [1]
03 | Бачанцев Иван Степанович: 3 / 7 | крестьянин - сын Степана Гавриловича [2]
04 | Бачанцева Анна Гавриловна: - / 50 | крестьянка - дочь Гаврилы Епифановича [1]
05 | Бачанцева Софья Гавриловна: - / 41 | крестьянка - дочь Гаврилы Епифановича [1]
06 | Бачанцева Авдотья: - / 30 | крестьянка - жена Степана Гавриловича [2]
07 | Паршакова Авдотья Федоровна: - / 17 | крестьянка - внучка Гаврилы Епифановича [1]
- Дополнительная информация в записи
- Внучка принятая в дом, по отцу Паршакова
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- Индексация данных проведена Антоном Кипреевым
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