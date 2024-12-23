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Бачанцева Авдотья

Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
ФИО
Бачанцева Авдотья
Пол
жен
Номер записи
30
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Степана Гавриловича [2]
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Тобольская
Уезд
Ишимский
Место
д. Плешково
Место события
д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
Архивный код
ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 34
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 3
01 | Бачанцев Гаврило Епифанович: 71 / 75 | крестьянин - глава
02 | Бачанцев Степан Гаврилович: 29,5 / 33,5 | крестьянин - сын Гаврилы Епифановича [1]
03 | Бачанцев Иван Степанович: 3 / 7 | крестьянин - сын Степана Гавриловича [2]
04 | Бачанцева Анна Гавриловна: - / 50 | крестьянка - дочь Гаврилы Епифановича [1]
05 | Бачанцева Софья Гавриловна: - / 41 | крестьянка - дочь Гаврилы Епифановича [1]
06 | Бачанцева Авдотья: - / 30 | крестьянка - жена Степана Гавриловича [2]
07 | Паршакова Авдотья Федоровна: - / 17 | крестьянка - внучка Гаврилы Епифановича [1]
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Индексация данных проведена Антоном Кипреевым

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