Илья Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлья Матвеев

Илья Матвеев

Из справочника
Ревизская Сказка д.Пахирево (вотчина Боголюбовского монастыря) за 1721 год
ФИО
Илья Матвеев
Пол
муж
Номер записи
19
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1721
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по текущей РС
55
Год рождения вычисленный
1666
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Пахирево
Место события
д. Пахирево, Боголюбовский стан , Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 26
Полная запись РС
Наименование РС: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стана Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: д.Пахирево
сословие: монастырские крестьяне
/ Патриарший домовой боголюбовский монастырь/
Номер двора / семьи: 3
01 | Илья Матвеев: - / 55 | крестьянин - глава [1]
02 | Михаил Ильин: - / 20 | сын крестьянский - сын Ильи [1]
03 | Киприян Ильин: - / 18 | сын крестьянский - сын Ильи [1]
04 | Алексей Ильин: - / 10 | сын крестьянский - сын Ильи [1]
05 | Борис Ильин: - / 6 | сын крестьянский - сын Ильи [1]
06 | Василий Ильин: - / 2 | сын крестьянский - сын Ильи [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.