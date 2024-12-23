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Василий Фёдоров

Из справочника
Ревизская Сказка д.Пахирево (вотчина Боголюбовского монастыря) за 1721 год
ФИО
Василий Фёдоров
Пол
муж
Номер записи
10
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1721
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по текущей РС
55
Год рождения вычисленный
1666
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Пахирево
Место события
д. Пахирево, Боголюбовский стан , Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 26
Полная запись РС
Наименование РС: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стана Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: д.Пахирево
сословие: монастырские крестьяне
/ Патриарший домовой боголюбовский монастырь/
Номер двора / семьи: 2
01 | Василий Фёдоров: - / 55 | крестьянин - глава [1]
02 | Василий Васильев: - / 15 | сын крестьянский - сын Василия [1]
03 | Гаврила Тимофеев: - / 50 | крестьянин - племянник Василия [1]
04 | Дмитрий Тимофеев: - / 25 | крестьянин - племянник Василия [1]
05 | Леонтий Гаврилов: - / 8 | сын крестьянский - сын Гаврилы [3]
06 | Афанасий Гаврилов: - / 4 | сын крестьянский - сын Гаврилы [3]
07 | Василий Гаврилов: - / 3 | сын крестьянский - сын Гаврилы [3]
08 | Иван Дмитриев: - / 3 | сын крестьянский - сын Дмитрия [4]
09 | Антон Дмитриев: - / 2 | сын крестьянский - сын Дмитрия [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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