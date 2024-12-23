Григорий Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Родионов

Григорий Родионов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Пахирево (вотчина Боголюбовского монастыря) за 1721 год
ФИО
Григорий Родионов
Пол
муж
Номер записи
8
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1721
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Родиона [4]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1719
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Пахирево
Место события
д. Пахирево, Боголюбовский стан , Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 26
Полная запись РС
Наименование РС: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стана Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: д.Пахирево
сословие: монастырские крестьяне
/ Патриарший домовой боголюбовский монастырь/
Номер двора / семьи: 1
01 | Данила Семёнов: - / 65 | крестьянин - глава [1]
02 | Иван Данилов: - / 6 | сын крестьянский - сын Данилы [1]
03 | Андрей Данилов: - / 4 | сын крестьянский - сын Данилы [1]
04 | Родион Тимофеев: - / 45 | крестьянин - племянник родной Данилы [1]
05 | Андрей Родионов: - / 13 | сын крестьянский - сын Родиона [4]
06 | Пётр Родионов: - / 9 | сын крестьянский - сын Родиона [4]
07 | Евдоким Родионов: - / 5 | сын крестьянский - сын Родиона [4]
08 | Григорий Родионов: - / 2 | сын крестьянский - сын Родиона [4]
09 | Афанасий Павлов: - / 30 | крестьянин - шурин Родиона, малоумный [4]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.