Антон Сидаров
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Антон Сидаров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 18
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 2
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 52
- Возраст по текущей РС
- 59,5
- Год рождения вычисленный
- 1798
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 278об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 2
01 | Антон Сидаров: 52 / 59,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Иван Антонов: 22 / 29,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Михаил Иванов: 1 / - | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Степан Иванов: 28 / 35,5 | государственные крестьяне - племянник [1]
05 | Антон Степанова: 7 / - | государственные крестьяне - сын [4]
06 | Пелагея Никитина: - / 28,5 | государственные крестьяне - жена [1]
07 | Марфа Антонова: - / 4 | государственные крестьяне - дочь [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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