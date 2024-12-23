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Бокина Матрена Максимова

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Бокина Матрена Максимова
Пол
жен
Номер записи
17
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
17
Родственная связь
племянница [1]
Возраст по текущей РС
17,5
Год рождения вычисленный
1840
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 278
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 1
01 | Бокин Карней Карнеев: 55 / 62,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Бокин Иван Карнеев: 21,5 / 29 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Бокин Петр Карнеев: 48 / 55,5 | государственные крестьяне - брат [1]
04 | Бокин Григорий Петров: 20 / 27,5 | государственные крестьяне - сын [3]
05 | Бокин Иван Петров: 15 / 22,5 | государственные крестьяне - сын [3]
06 | Бокин Степан Карнеев: 33,5 / 41 | государственные крестьяне - брат [1]
07 | Бокин Иван Григорьев: 7 / 14,2 | государственные крестьяне - внук [1]
08 | Бокина Авдотья Иванова: - / 57,5 | государственные крестьяне - жена [1]
09 | Бокина Федосья Кузьмина: - / 28,5 | государственные крестьяне - жена [2]
10 | Бокина Ульяна Васильева: - / 48,5 | государственные крестьяне - жена [3]
11 | Бокина Авдотья Иванова: - / 25 | государственные крестьяне - жена [4]
12 | Бокина Марья Григорьева: - / 3 | государственные крестьяне - дочь [4]
13 | Бокина Екатерина Григорьева: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [4]
14 | Бокина Вера Яковлева: - / 40,5 | государственные крестьяне - жена [6]
15 | Бокина Пелагея Степанова: - / 12,5 | государственные крестьяне - дочь [6]
16 | Бокина Марья Степанова: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [6]
17 | Бокина Матрена Максимова: - / 17,5 | государственные крестьяне - племянница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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