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Василий Силаевич

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Василий Силаевич
Пол
муж
Номер записи
330
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
59
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
29
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 615
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 59
01 | Василий Силаевич: 29 / 45 | крестьянин - Глава
02 | Федосья Андреевна: - / 36 | крестьянская жена - жена Василия Силаевича [1]
03 | Татьяна Васильевна: - / 12 | крестьянская дочь - дочь Василия Силаевича [1]
04 | Аксинья Васильевна: - / 3 | крестьянская дочь - дочь Василия Силаевича [1]
05 | Назар Васильевич: новорожденный / 6 | крестьянский сын - сын Василия Силаевича [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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