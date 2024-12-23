Ананий Карпович
Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
- ФИО
- Ананий Карпович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 239
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 41
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Возраст по прошлой РС
- 33
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1848
- Год рождения вычисленный
- 1801
- Год смерти
- 1848
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Оренбургский
- Место
- д. Ново-Спасское
- Место события
- д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 605
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 41
01 | Ананий Карпович: 33 / - | крестьянин - Глава
02 | Михаил Ананьевич: новорожденный / 11 | крестьянский сын - сын Анания Карповича [1]
03 | Елисей Ананьевич: новорожденный / 9 | крестьянский сын - сын Анания Карповича [1]
04 | Григорий Карпович: 5 / 21 | крестьянин - брат Анания Карповича [1]
05 | Наталья Алексеевна: - / 20 | крестьянская жена - жена Григория Карповича [4]
06 | Агафья Григорьевна: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь Григория Карповича [4]
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- Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой
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