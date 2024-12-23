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Кондратий Карпович

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Кондратий Карпович
Пол
муж
Номер записи
45
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1850
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Карпа Ивановича [1]
Возраст по прошлой РС
10
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1844
Год рождения вычисленный
1824
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 581
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 7
01 | Карп Иванович: 48 / 64 | крестьянин - Глава
02 | Василиса Парфеновна: - / 41 | крестьянская жена - жена Карпа Ивановича [1]
03 | Тимофей Карпович: 16 / 32 | крестьянин - сын Карпа Ивановича [1]
04 | Афимья Ерофеевна: - / 45 | крестьянская жена - жена Тимофея Карповича [3]
05 | Кондратий Карпович: 10 / - | крестьянский сын - сын Карпа Ивановича [1]
06 | Леонтий Карпович: 7 / - | крестьянский сын - сын Карпа Ивановича [1]
07 | Михаил Карпович: 0,5 / - | крестьянский сын - сын Карпа Ивановича [1]
Дополнительная информация в записи
От первой жены сын
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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