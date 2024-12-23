Иван Михайлович
Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
- ФИО
- Иван Михайлович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 8
- Сословие
- крестьянский сын
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Михаила Ефимовича [2]
- Возраст по прошлой РС
- новорожденный
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1844
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Оренбургский
- Место
- д. Ново-Спасское
- Место события
- д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 577
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 1
01 | Ефим Сафронович: 61 / - | крестьянин - Глава
02 | Михаил Ефимович: 31 / 47 | крестьянин - сын Ефима Сафроновича [1]
03 | Наталья Ефимовна: - / 44 | крестьянская жена - жена Михаила Ефимовича [2]
04 | Алексей Михайлович: 11 / - | крестьянский сын - сын Михаила Ефимовича [2]
05 | Тимофей Михайлович: 10 / 26 | крестьянин - сын Михаила Ефимовича [2]
06 | Наталья Семеновна: - / 26 | крестьянская жена - жена Тимофея Михайловича [5]
07 | Сергей Михайлович: 1 / - | крестьянский сын - сын Михаила Ефимовича [2]
08 | Иван Михайлович: новорожденный / 6 | крестьянский сын - сын Михаила Ефимовича [2]
09 | Поликарп Михайлович: новорожденный / 3 | крестьянский сын - сын Михаила Ефимовича [2]
- Дополнительная информация в записи
- От второй жены сын
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- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой
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