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Глушенков Федор Никитин

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Глушенков Федор Никитин
Пол
муж
Номер записи
19
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Глушенкова Никиты Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
22
Причина выбытия
умер
Год убытия
1784
Год рождения вычисленный
1760
Год смерти
1784
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 758
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 2
01 | Глушенков Никита Иванов: 31 / - | крестьянин - глава
02 | Глушенкова Прасковья Александрова: - / 40 | крестьянка - жена Глушенкова Никиты Иванова [1]
03 | Глушенков Федор Никитин: 22 / - | крестьянин - сын Глушенкова Никиты Иванова [1]
04 | Глушенкова Авдотья Кириллова: 22 / 35 | крестьянка - жена Глушенкова Федора Никитина [3]
05 | Глушенкова Аксинья Федорова: 3 / 16 | крестьянка - дочь Глушенкова Федора Никитина [3]
06 | Глушенкова Аксинья Федорова: 1 / 14 | крестьянка - дочь Глушенкова Федора Никитина [3]
07 | Глушенкова Анна Федорова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Глушенкова Федора Никитина [3]
Комментарий наборщика
Сын от первой жены.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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