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Глушенкова Прасковья Александрова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Глушенкова Прасковья Александрова
Пол
жен
Номер записи
18
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Глушенкова Никиты Иванова [1]
Откуда прибыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1755
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 758
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 2
01 | Глушенков Никита Иванов: 31 / - | крестьянин - глава
02 | Глушенкова Прасковья Александрова: - / 40 | крестьянка - жена Глушенкова Никиты Иванова [1]
03 | Глушенков Федор Никитин: 22 / - | крестьянин - сын Глушенкова Никиты Иванова [1]
04 | Глушенкова Авдотья Кириллова: 22 / 35 | крестьянка - жена Глушенкова Федора Никитина [3]
05 | Глушенкова Аксинья Федорова: 3 / 16 | крестьянка - дочь Глушенкова Федора Никитина [3]
06 | Глушенкова Аксинья Федорова: 1 / 14 | крестьянка - дочь Глушенкова Федора Никитина [3]
07 | Глушенкова Анна Федорова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Глушенкова Федора Никитина [3]
Комментарий наборщика
Вторая жена.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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