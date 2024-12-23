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Глушенкова Татьяна Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Глушенкова Татьяна Петрова
Пол
жен
Номер записи
12
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
дочь Глушенкова Петра Сергеева [4]
Возраст по прошлой РС
16
Куда убыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1766
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 757об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 1
01 | Глушенков Никифор Афанасьев: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Глушенкова Феодосия Силантьева: 43 / 50 | крестьянка - жена Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
03 | Глушенкова Афимья Иванова: 53 / 66 | крестьянская вдова - сноха Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
04 | Глушенков Петр Сергеев: 31 / 44 | крестьянин - племянник Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
05 | Глушенкова Дарья Яковлева: 34 / 47 | крестьянка - жена Глушенкова Петра Сергеева [4]
06 | Глушенков Алексей Никифоров: 21 / 34 | крестьянин - сын Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
07 | Глушенкова Татьяна Егорова: 21 / 34 | крестьянка - жена Глушенкова Алексея Никифорова [6]
08 | Глушенкова Мавра Никифорова: 17 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
09 | Глушенкова Татьяна Никифорова: 10 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
10 | Глушенков Павел Петров: 8 / 21 | крестьянин - сын Глушенкова Петра Сергеева [4]
11 | Глушенкова Мария Борисова: - / 25 | крестьянка - жена Глушенкова Павла Петрова [10]
12 | Глушенкова Татьяна Петрова: 16 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Петра Сергеева [4]
13 | Глушенкова Пелагея Петрова: 12 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Петра Сергеева [4]
14 | Глушенкова Аграфена Петрова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Глушенкова Петра Сергеева [4]
15 | Глушенкова Анна Алексеева: 4 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Алексея Никифорова [6]
16 | Глушенкова Аграфена Алексеева: 2 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Алексея Никифорова [6]
Комментарий наборщика
Выдана в замужество за Куркова Никиту Степанова (см. л.837об того же дела).
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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