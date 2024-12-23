Глушенкова Мавра Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушенкова Мавра Никифорова

Глушенкова Мавра Никифорова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Глушенкова Мавра Никифорова
Пол
жен
Номер записи
8
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
Возраст по прошлой РС
17
Куда убыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1765
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 757об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 1
01 | Глушенков Никифор Афанасьев: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Глушенкова Феодосия Силантьева: 43 / 50 | крестьянка - жена Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
03 | Глушенкова Афимья Иванова: 53 / 66 | крестьянская вдова - сноха Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
04 | Глушенков Петр Сергеев: 31 / 44 | крестьянин - племянник Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
05 | Глушенкова Дарья Яковлева: 34 / 47 | крестьянка - жена Глушенкова Петра Сергеева [4]
06 | Глушенков Алексей Никифоров: 21 / 34 | крестьянин - сын Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
07 | Глушенкова Татьяна Егорова: 21 / 34 | крестьянка - жена Глушенкова Алексея Никифорова [6]
08 | Глушенкова Мавра Никифорова: 17 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
09 | Глушенкова Татьяна Никифорова: 10 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
10 | Глушенков Павел Петров: 8 / 21 | крестьянин - сын Глушенкова Петра Сергеева [4]
11 | Глушенкова Мария Борисова: - / 25 | крестьянка - жена Глушенкова Павла Петрова [10]
12 | Глушенкова Татьяна Петрова: 16 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Петра Сергеева [4]
13 | Глушенкова Пелагея Петрова: 12 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Петра Сергеева [4]
14 | Глушенкова Аграфена Петрова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Глушенкова Петра Сергеева [4]
15 | Глушенкова Анна Алексеева: 4 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Алексея Никифорова [6]
16 | Глушенкова Аграфена Алексеева: 2 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Алексея Никифорова [6]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.