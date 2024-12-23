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Глушенков Алексей Никифоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Глушенков Алексей Никифоров
Пол
муж
Номер записи
6
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1761
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 757об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 1
01 | Глушенков Никифор Афанасьев: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Глушенкова Феодосия Силантьева: 43 / 50 | крестьянка - жена Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
03 | Глушенкова Афимья Иванова: 53 / 66 | крестьянская вдова - сноха Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
04 | Глушенков Петр Сергеев: 31 / 44 | крестьянин - племянник Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
05 | Глушенкова Дарья Яковлева: 34 / 47 | крестьянка - жена Глушенкова Петра Сергеева [4]
06 | Глушенков Алексей Никифоров: 21 / 34 | крестьянин - сын Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
07 | Глушенкова Татьяна Егорова: 21 / 34 | крестьянка - жена Глушенкова Алексея Никифорова [6]
08 | Глушенкова Мавра Никифорова: 17 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
09 | Глушенкова Татьяна Никифорова: 10 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
10 | Глушенков Павел Петров: 8 / 21 | крестьянин - сын Глушенкова Петра Сергеева [4]
11 | Глушенкова Мария Борисова: - / 25 | крестьянка - жена Глушенкова Павла Петрова [10]
12 | Глушенкова Татьяна Петрова: 16 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Петра Сергеева [4]
13 | Глушенкова Пелагея Петрова: 12 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Петра Сергеева [4]
14 | Глушенкова Аграфена Петрова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Глушенкова Петра Сергеева [4]
15 | Глушенкова Анна Алексеева: 4 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Алексея Никифорова [6]
16 | Глушенкова Аграфена Алексеева: 2 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Алексея Никифорова [6]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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