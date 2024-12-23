Глушенков Никифор Афанасьев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Глушенков Никифор Афанасьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 46
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1787
- Год рождения вычисленный
- 1736
- Год смерти
- 1787
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 757
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 1
01 | Глушенков Никифор Афанасьев: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Глушенкова Феодосия Силантьева: 43 / 50 | крестьянка - жена Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
03 | Глушенкова Афимья Иванова: 53 / 66 | крестьянская вдова - сноха Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
04 | Глушенков Петр Сергеев: 31 / 44 | крестьянин - племянник Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
05 | Глушенкова Дарья Яковлева: 34 / 47 | крестьянка - жена Глушенкова Петра Сергеева [4]
06 | Глушенков Алексей Никифоров: 21 / 34 | крестьянин - сын Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
07 | Глушенкова Татьяна Егорова: 21 / 34 | крестьянка - жена Глушенкова Алексея Никифорова [6]
08 | Глушенкова Мавра Никифорова: 17 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
09 | Глушенкова Татьяна Никифорова: 10 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Никифора Афанасьева [1]
10 | Глушенков Павел Петров: 8 / 21 | крестьянин - сын Глушенкова Петра Сергеева [4]
11 | Глушенкова Мария Борисова: - / 25 | крестьянка - жена Глушенкова Павла Петрова [10]
12 | Глушенкова Татьяна Петрова: 16 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Петра Сергеева [4]
13 | Глушенкова Пелагея Петрова: 12 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Петра Сергеева [4]
14 | Глушенкова Аграфена Петрова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Глушенкова Петра Сергеева [4]
15 | Глушенкова Анна Алексеева: 4 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Алексея Никифорова [6]
16 | Глушенкова Аграфена Алексеева: 2 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Алексея Никифорова [6]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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