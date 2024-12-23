Иван Мокеев
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Ревизская Сказка Митрополичей слободы Патриаршего домового боголюбовского монастыря за 1721 год
- ФИО
- Иван Мокеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 13
- Сословие
- слуга
- Год ревизии
- 1721
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- живёт в избёнке [5]
- Возраст по текущей РС
- 60
- Год рождения вычисленный
- 1661
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- Митрополичья слобода
- Место события
- Митрополичья слобода, Боголюбовский стан , Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 27
- Полная запись РС
- Наименование РС: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стана Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: Митрополичья слобода
сословие: слуги
/ Патриарший домовой боголюбовский монастырь/
Номер двора / семьи: 4
01 | Яков Логинов: - / 60 | отставной солдат - глава [1]
02 | Михаил Яковлев: - / 13 | сын солдатский - сын Якова [1]
03 | Фёдор Яковлев: - / 8 | сын солдатский - сын Якова [1]
04 | Андрей Фомин: - / 60 | слуга - живёт в избёнке [4]
05 | Иван Мокеев: - / 60 | слуга - живёт в избёнке [5]
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